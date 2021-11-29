Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Cengiz'in Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisine getirilen cenazesi, rüzgar ve yağış nedeniyle girişteki kapalı alana alındı. Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, burada taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına Cengiz'in yakınlarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF yöneticileri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Cengiz yönetiminde görev yapan sarı-kırmızılı eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı.
Cenazede spor dünyasının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından da çok sayıda isim Cengiz ailesini yalnız bırakmadı.
Cengiz'in Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cenaze, Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
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