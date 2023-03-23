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Mustafa Alnar, Balkan Open Turnuvası'ndan başarıyla dönüyor

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Balkan PoolTour tarafından düzenlenen Balkan Open Turnuvası'nda Milli bilardocumuz Mustafa Alnar, turnuvayı 5. olarak tamamladı

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Mustafa Alnar, Balkan Open Turnuvası'ndan başarıyla dönüyor
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Milli bilardocumuz Mustafa Alnar, 18-20 Mart tarihlerinde Bosna Hersek’te  Balkan PoolTour tarafından düzenlenen Balkan Open Turnuvası'ndan başarıyla dönüyor.
Büyükler kategorisinde 206 sporcunun katıldığı organizasyonda çeyrek finalde kaybeden Alnar turnuvayı 5. olarak tamamladı. 
Musrafa Alnar güçlü rakiplerle mücadele ettiğini ve ilk beşe girmeyi başardığını belirterek, "Turnuva boyunca Melekler Takımı formasını giydim ve bu forma ile uluslararası alanda büyükler branşında en iyi derecemi yaptım. Bu turnuvaya katılmama katkı koyan herkese teşekkür ederim" dedi.
 
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