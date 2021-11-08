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Mustafa Alnar Avrupa Şampiyonu

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Mustafa Alnar Avrupa Şampiyonu
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Avrupa Şampiyonası'nda Kıbrıslı Türk sporcu Mustafa Alnar U23 kategorisinde şampiyon oldu.
Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu’nun düzenlediği, Türkiye Bilardo Federasyonu’nun ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası’nda Kıbrıslı Türk sporcu Mustafa Alnar U23 kategorisinde şampiyon oldu.
Antalya’da 1-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen turnuvada şampiyon olan Alnar’ın daha önce katıldığı turnuvalarda bir çok derecesi bulunuyor.
 
 
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