MTG'nin Melekler Takımı formaları satışa çıkıyor

Mağusa Türk Gücü Kulübü'nün duyurduğu Gazimağusa Türk Maarif Koleji Melekler Takımı formalarına büyük ilgi olunca formaların satışa çıkarılması kararı alınarak, 5 bin adet yapılması kararlaştırıldı

Mağusa Türk Gücü Kulübü'nün önceki gün duyurduğu Gazimağusa Türk Maarif Koleji Melekler Takımı formalarına büyük ilgi formaların satışa çıkarılarak elde edilecek gelirin Melekler takımı ile ilgili bir organizasyonda kullanılacağı açıklandı.

Açıklanan tasarıma yoğun ilgi ve talebe karşılık 5000 adet taraftar formasının satışa çıkarılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Mağusa Türk Gücü’nden yapılan açıklama şöyle:

Melekler takımını unutmayacağız

Yapmış olduğumuz tasarıma yoğun ilgi ve talebe karşılık 5000 adet taraftar formamızı satışa çıkarıyoruz.

Taraftar formalarımızın tüm maliyetini Başkanımız Koral Bozkurt ve kulübümüzün yıllardır destekçisi olan Akıl Ağaoğlu abimiz üstlenmişlerdir. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Taraftar formalarımızın fiyatı 350 tl olarak belirlenmiştir. Elde edilen tüm gelir Melekler takımı ile ilgili bir organizasyonda kullanılacaktır.

Taraftar formalarımıza Kulübümüzün Canbulat stadı girişinde bulunan Storumuzdan hafta içi her gün saat 17:00 19:00 ve irtibat numaralarından ulaşabilinecektir.

Not:Taraftar formalarımız haftaya satışa çıkacaktır. Bizler gününü ve saatini yine sosyal medyamızdan sizlere duyuracağız.

İletişim no:0548 830 1945 ve 0548 857 1974”

AKKENT KARDEŞLER 100 ADET FORMA SATIN ALDILAR

Öte yandan MTG taraftarı Akkent ailesi formalardan satın alan ilk kişiler oldular. Bu anlamlı ve kalbimizde yaşayacak olan melekler takımını formalarından ben ve kardeşlerim Mesut Akkent, Murat Akkent ve Mert Akkent adına 100 adet forma alarak kampanyaya bagışlıyoruz #meleklertakım

