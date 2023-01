MSA voleybolculara döner partisiyle yeni yılı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol liglerinde mücadele eden Mağusa Spor Akademisi Voleybol takımlarına döner partisi verilerek yeni yıl kutlandı.BEM LTD KATKILARIYLA Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD Müdürü Erhan Bolkan’ın katkılarıyla İnönü Büfe’de gerçekleştirilen yeni yıl döner partisine Mağusa Spor Akademisi (MSA) başkanı Ahmet Ogan, yöneticilerden Fevzi Erşanlar, Voleybol takımlar antrenörü Kemal Şah, voleybolcular yanı sıra sponsorlardan Doğruöz Market sahibi İbrahim Kaptan Gedik, Ciner Constrution sahibi Ozan Ciner katıldı. Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 kızlar liginde mücadele eden Mağusa Spor Akademisi kız voleybol takımı yanı sıra yeni başlayacak olan Voleybol U14 kızlar liginde de mücadele edecek olan U14 kız takımları ligi öncesinde moral motivasyon ve birlik beraberliğin perçinleşmesi ve 2022 yılının geride kalmasına çok az gün kala yeni yılı kutlama yemeği oldukça samimi ortamda gerçekleştirildi. İnönü Büfe sahibi Halil İletir tarafından hazırlanan dönerler birlikte yenilirken, Voleybolculara gösterilen yakın ilgiden dolayı oldukça memnun kalınırken, çok güzel neşeli bir akşam geçirildi.MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ FARK YARATIYORMağusa Spor Akademisi (MSA) Voleybol takımlarına Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD Müdürü Erhan Bolkan’ın katkılarıyla yapılan döner partisinde konuşan başkan Ahmet Ogan, Voleybolda kurulan altyapılarla birlikte son üç sezondur Voleybol liglerinde mücadele ettiklerini, gelişim gösteren takımların yavaş yavaş liglerde söz sahibi olmaya aday olduklarını, büyük erkelerde geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu ve 10.Denktaş kupası şampiyonluğu kazandıklarını belirterek yaklaşan yeni yıl öncesinde döner partisi düzenlediklerini belirtti. Ogan, Akademi ailesinin tüm bireyleriyle birlikte dayanışma örneği sergilemeye devam ederken, Mağusa Spor Akademisi’nin fark yaratmaya devam ettiğine vurgu yaparak, yapmış olduğumuz döner partisine Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD Müdürü Erhan Bolkan’ın katkılarıyla birlikte yöneticilerimi, ailelerimiz ve sponsorlarımız da katkı koyarak güzel bir akşam geçirdiklerini söyledi. Neşeli ve güzel bir ortamda gerçekleştirilen döner partisinde keyifli bir akşamı geride bıraktıklarını belirten Ahmet Ogan, başta Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD Müdürü Erhan Bolkan’a, kapılarını bizlere açan İnönü Büfe sahibi Halil İletir’e, yöneticimiz Fevzi Erşanlar’a, sponsorlarımız Doğruöz Market sahibi İbrahim Kaptan Gedik’e, Ciner Constrution sahibi Ozan Ciner’e, Voleybolcularımıza ve ailelerimize çok teşekkür ederek, yeni yılın (2023) sağlık, mutluluk, barış ve başarı getirmesi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.