Mırıslıoğlu, Kaymaklı Kulübü’nden uğurlandı

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün efsane isimlerinden İbrahim Mısırlıoğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle kulüp binasında tören düzenlendi. Törene Mısırlıoĝlu’nun ailesi KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Ali Başman, Cemal Bulutoğluları, Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina ve sevenleri katıldı.

Mısırlıoğlu’nun cenazesi kulüp binasında yapılan törenin ardından, ikindi namazı sonrasında Avtepe Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan K.Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşımla İbrahim Mısırlıoğlu’na veda edildi:

Efsanelere hoşçakal denmez

Kulubümüze çok emeği geçmiş, Kaymaklı'yla özdeşleşmiş İbrahim Mısırlıoğlu abimizi sonsuzluğa uğurladık. İsmi tesislerimizde, hatırası kalplerimizde yaşamaya devam edecek

