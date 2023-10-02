Minik kızlar İstanbul için yarıştılar

İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına gidecek sporcuların belirlendiği Kulüplerarası Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası yapıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine aralıksız devam ederken, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü, ErbulutCimnastik Kulübü, AyelCimnastik Kulübü ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün katılımıyla, Kulüplerarası Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası gerçekleştirdi.

İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına gidecek sporcuların belirlendiği Kulüplerarası Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası başarılı bir şekilde tamamladı.

ErbulutCimnastik Kulübü’nden Nida Toko’nun 1. tamamladığı Kulüplerarası Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası’nda ilk 10’a giren ve İstanbul’a gitmeye hak kazanan sporcular ile kulüpleri şu şekilde:

1. Nida Toko 67.70 ErbulutCimnastik Kulübü

2. Aslı Aslı. 65.85 Lefkoşa Cimnastik Kulübü

3. Elvin Altındağ. 62.05 Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü

4. Pembe Kofalı 59.15. ErbulutCimnastik Kulübü

5. Evre Aktolga. 58.15. ErbulutCimnastik Kulübü

6. Nefes Kocadayı. 50.95. Lefkoşa Cimnastik Kulübü

7. Güzin Aktaşlı. 49.70. Lefkoşa Cimnastik Kulübü

8. Era Hocaoğlu. 49.30. ErbulutCimnastik Kulübü

9. EnejanRozymbayeva 49.25. ErbulutCimnastik Kulübü

10. MilaraOronova 48.35. AyelCimnastik Kulübü

