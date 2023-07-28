Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu

Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu (European Pocket BilliardFederation – EPBF) tarafından Slovenya’da düzenlenen 2023 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli Takımı, madalya sıralamasını 28 ülke arasında 6’ncı olarak tamamladı.
19-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında Slovenya’nın Podčetrtek şehrinde düzenlenen şampiyonada Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’na bağlı Milli Takım kafilesinin başkanlığını federasyon Asbaşkanı Levent Erboy yaptı. Kafilede Alara Ghaffari, Ali Boztuna ve Ada Efe U17 kategorisinde, Efe Özkutaylı ise U19 kategorisinde mücadele etti.
EPBF tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre 15 ülke kürsüye hiç çıkamadı ve sadece 13 ülke madalya elde edebildi. Şampiyonada 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 3 madalya elde eden Millilerimiz madalya sıralamasında şampiyonayı 28 ülke içerisinde 6. olarak tamamladı. Resmi sonuçlara göre, Birinciliği 4 Altın , 4 Gümüş ve 2 Bronz madalya ile Almanya elde ederken, ikinciliği Hollanda ve üçüncülüğü İsveç elde etti.
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