Milli Kickboksculardan büyük başarı

KKTC Kickboks Milli Takımı, 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında, Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti

Almanya’nın Münih şehrinde 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen ISKA Dünya Kickboks Şampiyonasına katılan KKTC Kickboks Milli Takımı, büyük başarı elde etti.Bir kafile başkanı, bir antrenör ve 6 sporcu olmak üzere toplam 8 kişiden oluşan Milli Takım olarak bayrağımız ile yarıştığımız ve 2.500 civarında sporcunun katılımı ile çekişmeli müsabakaların yer aldığı Şampiyonada, Sporcularımız 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde ettiler.Sporcularımız Arda Demir; 60 Kg. genç erkekler K-1 Light disiplininde 2’inci, Bulut SÜSOY; 55 Kg. yıldız erkekler MuayThai disiplininde 3’üncü, Adnan Özcevher; 77 Kg. büyük erkekler MMA disiplininde 3’üncü, Rüya Karakuzu; +65 Kg. genç kızlar MuayThai disiplininde 3’üncü ve Süleyman Ali KURT 75 Kg. büyük erkekler Grapling disiplininde ikinci 3’üncü oldular.Federasyon Başkanı Niyazi Demirel yaptığı açıklamada, “Federasyon olarak spor alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması için büyük özveriyle çalışmaktayız ve her katıldığımız Uluslar Arası Şampiyonada ülkemize dereceler getirmekte ve bayrağımızı Uluslar Arası alanda dalgalandırmaktayız. Başarılarımızı devam ettirerek ülkemizi ve bayrağımızı daha iyi temsil edebilmemiz için yetkililerden Federasyonumuza ve Millilerimize maddi ve manevi desteklerinin devamını bekliyoruz” diyerek, bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen başta sporcu ve antrenörleri olmak üzere herkese teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.