Mikail’den duyarlılık örneği

Cihangir Gençlik Spor Kulübü futbolcusu Mikail Sivri, Türkiye’deki depremzedeler için kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından kan bağışı yaparken fotoğrafını paylaşan Mikail, maddi ve manevi yardımın dışında bu zor zamanlarda kan bağışının da en büyük ihtiyaçlardan olduğuna vurgu yaptı. Oyuncunun konu ile ilgili paylaşımı şu şekilde:

“Bu resmi, paylaşmamın amacı; az da olsa farkındalık yaratmak, insanların maddi ve manevi yardımının dışında, bu zor zamanlarda kan bağışının da en büyük ihtiyaçlar listesinin en başında olduğunu hepimiz biliyoruz. İstemeden de olsa ERTELİYORUZ. Tam olarak 30 dakikamı aldı ve kan veren kişinin de sağlığı için gerekli olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz KKTC'NİN, FUTBOL gibi BÜYÜK, aynı zamanda SAĞLIKLI, YARDIMSEVER ve KÖTÜ GÜN bilen ÇOK BÜYÜK bir SPOR branşımız var ve bu ÇATI’nın altında 1000'lerce SPORCU KARDEŞİMİZ var, aynı zamanda bu işe gönül vermiş 1000'lerce YETKİLİLER YÖNETİCİLER ve TARAFTARLARIMIZ var. Bu kitleyi maddi desteğin yanı sıra kan bağışı yapmak için davet etmek istedim. Bu yüzden sevip değer verdiğim ve bu kan yardımı teklifimi geri çevirmeyeceğini düşündüğüm farkındalık sahibi kardeşlerimi ve abilerimi etiketlemek istedim. Hepinizin yapacağından adım gibi eminim sevgiler ve saygılar.”



