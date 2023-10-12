Metin Tekin ve Önder Özen ülkemizde

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eğitim faaliyetleri kapsamında bugün düzenleyeceği seminerin konukları Metin Tekin ve Önder Özen sabah saatlerinde adaya geldi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, KTSYD yönetim kurulu üyeleri Ahmet Özyaşar ve Necati Külahlılar tarafından Ercan Havaalanı’nda karşılanan Tekin ve Özen, kendilerine karşı gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini dile getirirken, düzenlenecek olan seminerde KTSYD üyeleri ile buluşmaktan dolayı da son derece mutlu olacaklarını söylediler.

“Sahalardan Yorumculuğa” başlığıyla bugün düzenlenecek seminerin konuşmacıları olan Türk futbolunun önemli isimleri Metin Tekin ve Önder Özen son dönemin popüler spor platformlarından VOLE’de yorumculuk yapıyorlar.

KTSYD Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan seminer, saat 18:00’de başlayacak.

