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Mete Adanır kabri başında anılacak

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Mete Adanır kabri başında anılacak
Türkiye’de futbol oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk futbolcu Mete Adanır, ölümünün 33’üncü yıl dönümünde bugün kabri başında anılacak.
Mete Adanır Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, anma bugün saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndapandemi kuralları çerçevesinde yapılacak.
Mete Adanır, Samsun’dan Malatya deplasmanına giderken, 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.
Samsunspor’da başarılı 2 yıl geçiren Mete Adanır, Samsunsporluların gönlünü fethetmişti. 
 
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