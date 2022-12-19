Mersin’de başarıya kulaç attılar

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından 16 – 18 Aralık 2022 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye finalinde yüzücülerimiz başarılı sonuçlar aldılar.
Yüzücülerimizin aldığı dereceler şöyle.
Erol Özçelik Gümüş madalya
50m Kurbağalama 00:38.40 A2 Barajı
100m Kurbağalama 01:24.35 A2 Barajı
200m Kurbağalama 03:03.82 A1 Barajı
Masal Sarıca Gümüş madalya
50m Serbest 00:31.91 A2 Barajı
100m Serbest 01:12.68 A1 Barajı
50m Sırtüstü 00:37.73 A1 Barajı
Fatma SüngüBronz madalya
200m kurbağalama 03:09.86 A1 Barajı
12 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru
50m Kurbağalama 00:41.38 A1 Barajı
100m Kurbağalama 01:29.46 A1 Baraji
Melis Elif İmilBronz madalya
50m Kelebek 00:34.04 A1 Barajı
50m Serbest 00:32.58 A1 Barajı
200m Karışık 2:52.77 A1 Barajı
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