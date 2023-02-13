Merih Demiral’ın bağış kampanyasında bağış miktarı 7,5 milyonu aştı

Merih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirterek, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı." ifadesini kullandı.
Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'denLionelMessi ve KylianMbappe, Manchester City'den ErlingHaaland, Al Nassr'danCristiano Ronaldo, Roma'dan PauloDybala, Atletico Madrid'den AntoineGriezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.
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