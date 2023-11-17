Meclis Takımı ile Londra Türk Masterları maç yaptı

Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de izlerken, Meclis Takımında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bazı eski milletvekilleri ve Meclis çalışanları yer ald

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Londra Türk Master Takımı, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle futbol maçı yaptı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de izlerken, Meclis Takımında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bazı eski milletvekilleri ve Meclis çalışanları yer aldı.

Etkinlik, saygı duruşu ile başlarken karşılaşma öncesi Töre tarafından Londra Master Takımına kupa ve madalyaları verildi.

Töre, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin yaşadığına işaret ederek bugünlere gelinmesinde emeği olan devlet büyüklerine ve şehitlere rahmet diledi.

KKTC bayrağının gönderde dalgalanmaya devam ettiğini ifade eden Töre, Türkiye’nin desteği ile bu yolu yürümeye devam edeceklerini belirtti.

