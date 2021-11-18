Londra Masterleri bayrama ortak oldu

Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde adamıza gelen Londra Türk Master Takımı kafilesi ziyaretler ve maçlar gerçekleştiriyor

Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde adamıza gelen Londra Türk Master Takımı kafilesi, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ümit Çıkıkçıoğlu başkanlığındaki heyetinnezaket ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanısıra bakanlık müdürü Orsel Neşe, Posta Dairesi müdürü Hasan Şentürk de hazır bulundular.

Ümit Çıkıkçıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde adaya geldiklerini ve burada kalacakları süre içerisinde nezaket ziyaretleri yanında KKTC Master Karması, KKTC Cumhuriyet Meclisi Takımı, Güzelyurt Masterleri ile dostluk maçları oynayacaklarını aktardı.

Yeni kurulan hükümette Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı olarak göreve atanan Fikri Ataoğlu’na hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu. Ümit Çıkıkçıoğlu, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırıp kabul ettiği için bakan Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Londra Türk Master Takım başkanı Ümit Çıkıkçıoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na plâket takdim etti.

