banner583
banner590
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
190 0
17 0
 
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
25 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
174 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
68 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
22 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
130 0
banner529
banner570

Lewandowski, Messi ve Ronaldo'yu geçti

banner476

İngiltere'nin saygın gazetelerinden TheGuardian 2020'nin en iyi 100 erkek futbolcusunu seçti. FIFA tarafından da yılın en iyisi seçilen Robert Lewandowski zirveyi kimseye bırakmadı

banner577
Lewandowski, Messi ve Ronaldo'yu geçti

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 55 gol atan Polonyalı santrfor, bu başarısıyla 2019'da 7. sırada bulunduğu listede 6 basamak birden yükseldi.
Lewandowski'yi Barcelona'nın süper yıldızı LionelMessiizledi.Geçen yıl bu listenin ilk sırasında olan Arjantinli futbolcu, 2020'de 1 basamak geriledi.
Messi, 2019-2020 sezonunda çıktığı 44 resmi maçta 31 gol atıp, 25 de gol pası vererek 56 gole doğrudan katkı sağlamıştı.
Birçokları tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ise Lewandowski ve Messi'nin ardından 3. sırada kendisine yer buldu.
Juventus formasıyla Serie A şampiyonluğu da yaşayan Portekizli yıldız, geçen sezon kulüp düzeyinde çıktığı 46 resmi maçta 37 gol kaydetti, 5 gole ise son pasla katkı sağladı.
Bu 3 isim dışında TheGuardian'ın listesinin ilk 10'undaysa sırasıyla Kevin De Bruyne, SadioMane, ErlingHaaland, KylianMbappe, Muhammed Salah, Neymar ve Virgil Van Dijk yer aldı.
 

banner342
Etiketler; #Messi #Ronaldo #Lewandowski
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.