Lewandowski, Messi ve Ronaldo'yu geçti

İngiltere'nin saygın gazetelerinden TheGuardian 2020'nin en iyi 100 erkek futbolcusunu seçti. FIFA tarafından da yılın en iyisi seçilen Robert Lewandowski zirveyi kimseye bırakmadı

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 55 gol atan Polonyalı santrfor, bu başarısıyla 2019'da 7. sırada bulunduğu listede 6 basamak birden yükseldi.

Lewandowski'yi Barcelona'nın süper yıldızı LionelMessiizledi.Geçen yıl bu listenin ilk sırasında olan Arjantinli futbolcu, 2020'de 1 basamak geriledi.

Messi, 2019-2020 sezonunda çıktığı 44 resmi maçta 31 gol atıp, 25 de gol pası vererek 56 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Birçokları tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ise Lewandowski ve Messi'nin ardından 3. sırada kendisine yer buldu.

Juventus formasıyla Serie A şampiyonluğu da yaşayan Portekizli yıldız, geçen sezon kulüp düzeyinde çıktığı 46 resmi maçta 37 gol kaydetti, 5 gole ise son pasla katkı sağladı.

Bu 3 isim dışında TheGuardian'ın listesinin ilk 10'undaysa sırasıyla Kevin De Bruyne, SadioMane, ErlingHaaland, KylianMbappe, Muhammed Salah, Neymar ve Virgil Van Dijk yer aldı.

