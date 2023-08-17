Larnaka Gençler Birliği ile ALÜ işbirliği yapacak

Basketbolda ve eğitimde Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile Larnaka Gençler Birliği işbirliği yapacak



Lefkoşa’da ALÜ’ye ait Managment School’da bugün imzalanan Protokole ALÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bülent Çetinkaya ile LGBSK yönetim kurulu üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar imza koydu.

İmzalanan Protokole göre ALÜ ile LGBSK Basketbol ve eğitim alanında işbirliği yapacak. ALÜ Larnaka Gençler Birliği Basketbol Sporcularına 4 Yıl boyunca tam eğitim bursu imkanı sağlayacak.

İmza töreninde konuşan Dr. Bülent Çetinkaya ALÜ’nün basketbolda geçtiğimiz sezon Larnaka Gençler Birliği ile başlayan işbirliğini bu yıl resmiyete döktüklerini belirtti ve iş birliğinin Kıbrıs Türk Basketboluna önemli bir ivme katacağına olan inancını belirtti. ALÜ’nün geçtiğimiz sezon basketbolda hem Unilig’de 1. Lige yükselerek hem de ProLige katılarak basketbolda adından söz ettirdiğini söyledi.

LGBSK Basketbol Şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar imza töreninde yaptığı açıklamada Dr. Bülent Çetinkaya’nın spora olan ilgisi ve katkısı ile Basketbol alanında birçok gence Üniversiteyi tam burslu okuma imkânı verdiği için teşekkür etti. ALÜ ile işbirliğini bu yıl daha da artarak devam ettireceklerini belirten Yılmabaşar imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi.



Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ile ALÜ ( Avrupa Liderlik Üniversitesi ) arasında eğitim ve spor alanında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.Lefkoşa’da ALÜ’ye ait Managment School’da bugün imzalanan Protokole ALÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bülent Çetinkaya ile LGBSK yönetim kurulu üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar imza koydu.İmzalanan Protokole göre ALÜ ile LGBSK Basketbol ve eğitim alanında işbirliği yapacak. ALÜ Larnaka Gençler Birliği Basketbol Sporcularına 4 Yıl boyunca tam eğitim bursu imkanı sağlayacak.İmza töreninde konuşan Dr. Bülent Çetinkaya ALÜ’nün basketbolda geçtiğimiz sezon Larnaka Gençler Birliği ile başlayan işbirliğini bu yıl resmiyete döktüklerini belirtti ve iş birliğinin Kıbrıs Türk Basketboluna önemli bir ivme katacağına olan inancını belirtti. ALÜ’nün geçtiğimiz sezon basketbolda hem Unilig’de 1. Lige yükselerek hem de ProLige katılarak basketbolda adından söz ettirdiğini söyledi.LGBSK Basketbol Şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar imza töreninde yaptığı açıklamada Dr. Bülent Çetinkaya’nın spora olan ilgisi ve katkısı ile Basketbol alanında birçok gence Üniversiteyi tam burslu okuma imkânı verdiği için teşekkür etti. ALÜ ile işbirliğini bu yıl daha da artarak devam ettireceklerini belirten Yılmabaşar imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi.