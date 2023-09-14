Kuzey Kıbrıs Zirve Spor Ödülleri Gala Gecesi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Zirve Spor Ödülleri Gala Gecesi dün akşam Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokalinde gerçekleştirildi ve yılın en başarılı sporcularına ödülleri takdim edildi. Geceye katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların ülkeyi uluslararası platformlarda başarılı bir şekilde temsil ederek, KKTC bayrağını dalgalandırmalarını temenni etti.

Verilen bilgiye göre, TEMEDYA organizasyonuyla Zirve Kıbrıs’ın düzenlediği gecede 28 ödül takdim edildi.

ZİRVE KIBRIS - SAKA SU

YILIN BAŞARILILARI

2022-2023

Sezonun Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)

Sezonun Futbolcusu: Muhittin Tümbül (Cihangir Gsk)

Sezonun Hakemi: Utku Hamamcıoğlu

Sezonun Takımı: Mağusa Türk Gücü

Yılın Drift Sporcusu: Enver Haskasap

Yılın Kite Sörfçüsü Erkek: Yücel Paralik

Yılın Kite Sörfçüsü Kadın: Feral Uyumsal

Yılın Çıkış Yapan Tenisçisi: Bekir Devran Esendağlı

Yılın Tenisçisi: Eliz Maloney

Yılın Kadın Futboluna Katkı Ödülü: Simay Kanan

Yılın Kadın Futbolcusu: Ayşe Çetinkaya

Yılın Dansçısı: Elis Sermaye

Yılın Basketbolcusu: Erten Gazi

Yılın Bisikletçisi: Ege Erülkü

Okul sporları en başarılı takımı: Şht. Turgut Ortaokulu

Yılın Voleybol Genç Yıldızı: Nehir Çatankaya

Yılın Kadın Voleybolcusu: Merve Çelebi

Yılın Genç Tenis Yeteneği: Aren Baybars

Yılın Engelli Basketbolcusu: İbrahim Yavuz

Yılın Bilardocusu: Alara Gaffari

Yılın JuniorKarting Sporcusu: Hasan Fikri Macila

Yılın Atleti : Buse Savaşkan

Yılın Yüzücüsü: Doğukan Ulaç

Yılın Yöneticisi: Orçun Kamalı

Yılın Kadın Futbol Takımı:Gençlik Gücü

Unutulmaz Şampiyonlar Ödülü: Birkan Uzun

Unutulmaz Şampiyonlar Ödülü: Şampiyon Melekler

Onur Ve Kardeşlik Ödülü: Filenin Sultanları



