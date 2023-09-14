Kuzey Kıbrıs Zirve Spor Ödülleri Gala Gecesi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Zirve Spor Ödülleri Gala Gecesi dün akşam Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokalinde gerçekleştirildi ve yılın en başarılı sporcularına ödülleri takdim edildi. Geceye katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların ülkeyi uluslararası platformlarda başarılı bir şekilde temsil ederek, KKTC bayrağını dalgalandırmalarını temenni etti.
Verilen bilgiye göre, TEMEDYA organizasyonuyla Zirve Kıbrıs’ın düzenlediği gecede 28 ödül takdim edildi.
ZİRVE KIBRIS - SAKA SU
YILIN BAŞARILILARI
2022-2023
Sezonun Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)
Sezonun Futbolcusu: Muhittin Tümbül (Cihangir Gsk)
Sezonun Hakemi: Utku Hamamcıoğlu
Sezonun Takımı: Mağusa Türk Gücü
Yılın Drift Sporcusu: Enver Haskasap
Yılın Kite Sörfçüsü Erkek: Yücel Paralik
Yılın Kite Sörfçüsü Kadın: Feral Uyumsal
Yılın Çıkış Yapan Tenisçisi: Bekir Devran Esendağlı
Yılın Tenisçisi: Eliz Maloney
Yılın Kadın Futboluna Katkı Ödülü: Simay Kanan
Yılın Kadın Futbolcusu: Ayşe Çetinkaya
Yılın Dansçısı: Elis Sermaye
Yılın Basketbolcusu: Erten Gazi
Yılın Bisikletçisi: Ege Erülkü
Okul sporları en başarılı takımı: Şht. Turgut Ortaokulu
Yılın Voleybol Genç Yıldızı: Nehir Çatankaya
Yılın Kadın Voleybolcusu: Merve Çelebi
Yılın Genç Tenis Yeteneği: Aren Baybars
Yılın Engelli Basketbolcusu: İbrahim Yavuz
Yılın Bilardocusu: Alara Gaffari
Yılın JuniorKarting Sporcusu: Hasan Fikri Macila
Yılın Atleti : Buse Savaşkan
Yılın Yüzücüsü: Doğukan Ulaç
Yılın Yöneticisi: Orçun Kamalı
Yılın Kadın Futbol Takımı:Gençlik Gücü
Unutulmaz Şampiyonlar Ödülü: Birkan Uzun
Unutulmaz Şampiyonlar Ödülü: Şampiyon Melekler
Onur Ve Kardeşlik Ödülü: Filenin Sultanları
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