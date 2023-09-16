Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar

GTF Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo Şampiyonası siyah kuşak kategorisinde KKTC takım olarak şampiyon oldu

Açelya Ergin (KKTC)

Maryam Globgic (İran/KKTC) Süheyla Bölükbaşı (KKTC)

Global Taekwondo Federasyonu tarafından KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonuevsahipliğinde KKTC’de organize ettiği 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF TaekwondoŞampiyonası dün (Cuma) başladı.Siyah Kuşaklar müsabakalarında KKTC takım halinde birinci oldu.KKTC sporcuları ve Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen kazanılan şampiyonluğun 6 şubat depreminde hayatlarını kaybeden şampiyon Melekler anısına aldıklarını belirterek “Avrupa ve Kıtalararası şampiyonluk kupası şampiyon meleklerimizindir” dedi.Saat 10.00’da başlayan, müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen resmi açılış ve ödül töreninde Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu,GTF Dünya başkanı Linda Park ve diğer yetkililer tarafından verildi.Müsabakalarda KKTC, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Güney Afrika, Bulgaristan, Rusya,Amerika, Nepal, Azerbaycan, Norveç ve İrlanda’dan 58 Kadın 82 Erkek sporcu olmak üzere 140sporcu mücadele ediyor.Sporcular Hyong, el Kırışı, ayak kırışı ve müsabaka olmak üzere dört farklı kategoride yarışıyorlar.Dün yapılan Siyah KuşşakHyong, ayak kırışı el kırışı ve müsabakalarda alınan dereceler şöyle:1.Defne Okçu(KKTC)1.Vladulava Olisava (RUSYA)2.Zehra Bilge Bayramkılıç (KKTC)3.Rosbin Özer (KKTC)1.Kozhanov Butyklan (Kazakistan)2.Mylond Fuller (ABD)3.Sam Norouzi (KKTC)3. Atlas Ersoy (KKTC)1.Zeynep Keskin (KKTC)1.Arseniv Payyolav (Rusya)2.Stepan Pozevalkin (Rusya)3.Şakir Atınç Yağızsoy(KKTC)1.Havin Yılmaz2.Zehra Nazağan3.Enise Püsküllü4.Hatice Alyanak1.Alex Tüysüz (KKTC)2.Mihail Ivanov (Bulgaristan)3.Darius Maınes (USA)1.Denka Katzarska (Bulgaristan)2.Linda Sm (Güney Afrika)1.Elena Pakovmama (Rus/KKTC)1.Theyeva Tomris (Kazakistan)2.Bayli Cerutti(USA)1.Dmitriy Varobiov (Rusya)2.Ivan Charyshar (Rusya)3.Arda Akın Altuntas (KKTC)4.Yunus Emre Tomak (KKTC)1.Nikita Gordoev(KKTC)2.Tuğra Tığ (KKTC)1.Kemal Köslü(KKTC)1.Groblev Artyam (Kazakistan)1.Kerim Karpuz(KKTC)2.Muhammad J. Jallah(Liberya/KKTC)3.Emil Mithav (Bulgaristan)1.Orhan Usta (KKTC)1.Omar Zhurmabani (Kazakistan)2.Reza Golahammmadede(KKTC)3.Shankar Devshresba (Nepal)1.Stanislav Boradazek (Bulgaristan)2.Sergey Isholin (Rusya)1.Dmitry Gordeev(KKTC)2.Şakir Yağızsoy(KKTC)1.Zehra Bilge Bayram (KKTC)2.Enise Püsküllü (KKTC)1.Vladislava Olisava (Rusya)2.Bayti Cerutti(ABD)3.Theyova Tomiris(Kazakistan)1.Zeynep Keskin (KKTC)2.Zehra Naz Ağan (KKTC)3.Havin Yılmaz (KKTC)1.Serdar Çakır (KKTC)2.Arthur Burdin (Rusya)1.Sam Norouzi2.Atlas Ersoy1.Kazhanov Batyrhan (Kazakistan)2.Şakir Yağızsoy(KKTC)3.Myland Fuller (ABD)1.Jarimov Eldor (Kazakistan)2.Yunus Emre Tomak (KKTC)1.Özkay Özel Remiz1.Mihail Ivanov (Bulgaristan)2.Daius Maines(ABD)1.Tuğra Tığ (KKTC)2.Dmrity Vardoray (Rusya)3.Nikita Gardeev (KKTC)4.Nail Klabilulım1.Arsenay Dovodov2.Steporn Pozevolkin1.Artion Groblev2. Reza Golmohammadzade1.Mustan Torazan (Kazakistan)Erkek Müsabaka1.Muhammad Y.Jollah(KKTC)2.Omar ZhumabayevVeteran Faik Rafiev Yumruk KırışıGolden Age Yumruk Kırışı İsmet SağlamDimitri gordaevsudo kırışıCansu Keskin Toılyaçagi KırışıZeynep Keskin Yopçagi KırışıOrhan Usta Yumruk KırışıSerdar Çakır Sudo Kırışı