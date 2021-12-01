KTSYD’den Kadın Sığınma Evi’ne destek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 2016 yılında hayata geçirilen ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yeni binasına taşınan Kadın Sığınma Evi’ne bağışta bulundu.

Eksiklere yönelik yapılan istişare sonucunda Kadın Sığınma Evi’nin havlu ihtiyacı KTSYD tarafından karşılandı.

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde 30 Kasım Salı günü temin edilen havlular KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Yönetim Kurulu üyesi Beyzade Ünalmış tarafından LTB Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe ile Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Name Sarıkaya’ya takdim edildi.

Takdim sırasında KTSYD Başkanı Burhan Gürkan toplumun ilk ve tek sığınma evinin şartlarının iyileşmesi yönünde bir nebze katkı sağladıkları için dernek olarak duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe ise Sığınma Evi hakkında bilgi verirken, derneğin yapmış olduğu katkı ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

