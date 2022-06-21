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KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni yapılıyor

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KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni yapılıyor
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak düzenlediği Yılın Başarılıları Ödül Töreni yarın (22 Haziran 2022 Çarşamba) saat 19.30’da Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirecek. Dernek yönetimi tarafından daha önce belirlenen ödüller düzenlenecek gecede takdim edilecek.
“Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ödül töreninde Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü masa tenisine uzun yıllar hizmet veren Aşkın Demiray’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü basketbolda Anadolu Efes forması ile geride bıraktığımız sezon Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Erten Gazi’ye verilecek.
Futbolda Mağusa Türk Gücü ile 2021-22 sezonunda Süper Lig, Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Ali Oraloğlu’na Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü ödülünün takdim edileceği gecede yine futbolda Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü bu yıl başta Ahmed Sami Topcan Süper Kupa finali olmak üzere Süper Lig ve Birinci Lig’de orta hakem olarak görev yaparak başarılı bir sezon geçiren Evren Karademir’e takdim edilecek.
Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüller de düzenlenecek gecede verilecek. Atletizmde Buse Savaşkan ve Taygun Artan Özcihan, futbol hakemi Sabriye Atikoğlu, bilardoda Mustafa Alnar ve basketbolda Leventspor’a özel ödül takdim edilecek.
 
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