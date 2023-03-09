KTSYD, TSYD’yi ağırladı

Kuruluşunun 60'ıncı yılı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştiren Türkiye Spor Yazarları Derneği, Başkan Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu KTSYD yönetimi eşliğinde önemli temaslarda bulundu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), kuruluşunun 60'ıncı yılı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirdi.TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu, Kuzey Kıbrıs’ta bulundukları süre zarfında KTSYD Yönetim Kurulu ile birlikte ziyaretlerde bulundu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret etti. Yapılan temaslarda Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde, Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin adının yaşatılması adına anıt ve spor salonu yapımı için onay verilmesi halinde çalışma yapma arzusu vurgulandı.7 Mart Salı günü her iki derneğin heyetleri ziyaretlerde bulundu. Heyetler Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda TSYD’nin 60, KTSYD’nin 40. yıldönümü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde KTSYD’nin kendileri ile kısa sürede temasa geçerek iki derneğin ortak yardım kampanyası gerçekleştirdiğini aktaran Tongsir, bu duyarlılıktan dolayı da KTSYD’ye teşekkürlerini iletti.Ziyaretlerde Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinin depremde hayatını kaybetmesinden duydukları derin üzüntüyü aktaran Tongsir, Türkiye’nin voleyboldaki lokomotif kulüplerinden Eczacıbaşı’nın kendileri ile temasa geçtiğini, onay verilmesi halinde çocukların adının yaşatılması adına anıt veya spor salonu yapımını üstlenmek istediklerini ziyaretlerde aktardı.Aynı günün akşamı KTSYD himayesinde TSYD heyetine, KTSYD eski başkanları ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla yemek organizasyonu düzenlendi.KTSYD ve TSYD heyetleri 8 Mart Çarşamba günü Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk koydu. Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyarette oğlu Serdar Denktaş da hazır bulunarak kafileyi bilgilendirdi. Temasların tamamlanmasının ardından TSYD heyeti 9 Mart Perşembe günü adadan ayrıldı.KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, TSYD’nin KKTC’ye yaptığı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, TSYD’yi adada ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. TSYD’nin her zaman yanlarında olduğunu ve yıllardır yürütülen işbirliği ve kurulan güzel bağa vurgu yapan Başkan Gürkan, TSYD’nin 60, KTSYD’nin 40. yılını geride bıraktığı bu dönemde özellikle depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi ve kayıpların adlarını yaşatmak için dernek olarak ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını belirtti. Ziyaretler çerçevesinde vurgulanan anıt ve spor salonu yapımı konularında da KTSYD olarak üzerlerine düşeni yapmak istediklerini belirten Gürkan, duyarlılıklarından dolayı TSYD’ye teşekkürlerini iletti.