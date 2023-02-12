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KTSYD'nin deprem yardımı hazır

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KTSYD'nin deprem yardımı hazır
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin (KTSYD) yardım kampanyasında satın aldığı malzemeler Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent tesislerinde kolilere yerleştirilerek, deprem bölgelerine gönderiliyor.
Spor Yazarları Derneği’nden yapılan açıklamada KTSYD ile TSYD'nin ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasında bebek maması ve çocuk bezi, kadın hijyen kiti, konserve, çocuk ve büyük botu, battaniye gibi malzemeler ön planda tutulduğu ifade edildi.
TSYD’nin tesislerinde hazırlanan kolilerin pazartesi günü deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.
 
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