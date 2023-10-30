KTSYD kurucu başkanı merhum Özcanhan’ın hatıraları müzede yer alacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) kurucu başkanı merhum Özcan Özcanhan’ın hayatta iken aldığı ödülleri, kullandığı eşyaları ailesi tarafından KTSYD’ye armağan edildi.

KTSYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, merhum Özcan Özcanhan’ın kardeşi Öner Cambaz ile görüşerek, Özcanhan’ın evinde bulunan ödülleri ve kullandığı bazı özel eşyaları kurulacak müzede sergilenmek üzere teslim aldı.

Özsoy: “Özel bir köşe yaratacağız”

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, merhum Özcan Özcanhan’ın sadece KTSYD değil Kıbrıs Türk basını ve futboluna da çok önemli katkıları olduğunu hatırlatarak kendisinin adını ve anısını yaşatmak arzusunda olduklarını vurguladı.

KTSYD yönetim kurulu olarak merhum Özcanhan’ın ismini dernek genel merkezinde bulunan konferans salonuna verdiklerini söyleyen Özsoy, kurulacak olan KTSYD Müzesi’nin içinde merhuma özel bir köşede bu çok değerli ödülleri ve malzemeleri de sergileyeceklerini ifade etti.

Özsoy göreve gelirken açıkladığı faaliyet programında da bulunduğu üzere, KTSYD içerisine yapılacak müze ile Kıbrıs Türk spor basınında iz bırakan değerlerin isimlerini ölümsüzleştirip, gelecek nesillere taşımak, çağdaş müzecilik anlayışıyla geçmişten bugüne ışık tutmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.