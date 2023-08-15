KTSYD ile Acapulco arasında protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve Acapulco Resort Convention SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu destek protokolüne imza attı.

İmzalanan protokole göre KTSYD üyeleri ve çocukları tesise girişte ücret ödemeyecek ve konaklamada da özel indirimden faydalanacak.

Protokolde ayrıca Akgünler Denizcilikten alınacak gemi biletlerinde de özel indirim uygulanacak.

Protokolün detaylarına yarından itibaren dernek sekreterinden ulaşılabililir.