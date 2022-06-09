KKTC MOK’tan Sertoğlu’nun eylem çağrısına destek

KKTC MOK, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun Spor Fonu ile ilgili açıklamalarına ve eylem çağrısına destek vererek gençlik ve spor adına yapılacak her türlü mücadelenin yanında olacaklarını duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) yapmış olduğu kamuoyu açıklaması ile, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun, Spor Fonu’nun adil kullanımı ile ilgili haklı serzenişi karşısında eylem çağrısını doğru bularak destek verdi.

KKTC MOK adına başkan Dursun Koç imzalı yapılan açıklamada, KKTC MOK’un ülke sporunun sağlam temeller üzerine oturuncaya kadar, gençlik ve spor adına yapılacak her türlü mücadelenin de yanında olacağı vurgulandı.

KKTC MOK konuyla ilgili açıklamasında ayrıca, ülke gerçeklerine dayalı, adil ve sürdürülebilir bir devlet politikasıyla ülke sporunun yönetilmesini temenni ederken gençlik ve sporun bugüne kadar siyasi menfaatler doğrultusunda heba edilmesini de sert bir dille eleştirerek, ülke sporunun çıkar ve menfaatlerden kurtulup samimiyet, kararlılık ve irade koyarak yönetilmesi gerektiğini önerdi.

KKTC MOK DUYURUSU ŞU ŞEKİLDE;

“KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak, yaklaşık 10 yıldır yasal dayanaklı olan devlet katkısının ödenmediği ve en önemlisi neden ödenmediğine yönelik herhangi bir bilgilendirmenin dahi yapılmadığı gerçeğinden de hareketle; Spor Fonu'nun adil kullanımı ve dağıtımının yapılmamasına yönelik Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu'nun haklı serzenişini ve eylem çağrısını doğru buluyor ve destekliyoruz.

Ülke sporumuz, gerçekçi ve sağlam temeller üzerine oturuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz ayrıca, gençlik ve spor adına yapılan her mücadelenin de yanında olacağız.”

ÜLKE SPORU ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DEVLET POLİTİKASIYLA YÖNETİLMELİ

“Sporumuz ve gençliğimiz için oluşturulması gereken, ülkemiz gerçeklerine dayalı, adil ve sürdürülebilir bir devlet politikasıyla ülke sporumuzun yönetilmesidir. Siyasi tercihlere göre değişkenlik gösteren, konjonktürel ve manipülatif müdahalelerle "ben yaparım/yaptırırım olur. " mantığıyla yönetilmesi değildir. Aksi takdirde sadece sporcu gençliğimize karşı değil, spor tarihimize karşı da sorumlu olacağız.”

GENÇLİK VE SPORUMUZ, MENFAAT VE ÇIKARLARLA HEBA EDİLMEMELİ

“Gençliğimiz ve sporumuz, hiçbir kişi veya gurubun menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda heba edilmemelidir. Yıllardır siyasi mecraları yalan yanlış bilgilerle dezenforme ederek, bazı küçük çıkar ve menfaatler elde eden bu zavallılara artık kimse kanmamalıdır.”

ÖNERİMİZ, SAMİMİYET, KARARLILIK VE İRADE KOYMA

“Önerimiz şudur; kimse yasadışı, yalan, yanlış ve çarpık yöntemlerle çıkar elde etmeye kalkmasın, bunun yerine sadece bir şeyi başarmak için samimiyet, kararlılık ve irade koyarak başarmaya çalışsın, bu ilkelerle başarı yakalanırsa, zaten kazanan siz olursunuz.”

