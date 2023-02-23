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KKTC MOK’tan, Feyzioğlu’na taziye ziyareti

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KKTC MOK’tan, Feyzioğlu’na taziye ziyareti
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi(KKTC-MOK) Yönetim Kurulu,TC LefkoşaBüyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret ederek taziyede bulundu.
Ziyarette KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, yönetim kuruluü yeleri Atilla Mahmutoğlu, Bahadır Ayhan, Hasan Gazioğlu, Hasan Sapsızoğlu ve İrfan Yılmaz yer alırken TC Gençlik ve Spor Bakanlığı  KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da hazır bulundu.
TC LefkoşaBüyükelçiliği’ndegerçekleşenziyarette KKTC MOK YönetimKurulu, Türkiye'demeydanagelendepremfelaketinedeniylehayatınıkaybedenlerebaşsağlığıveyaralılara da geçmişolsundileklerindebulundu.
Konuylailgilikomitedenyapılanaçıklamada;  “KKTC MilliOlimpiyatKomitesiYönetimKuruluolarakSayınBüyükelçimizMetinFeyzioğlu'naAnavatanımızTürkiye'nin 10 ilindemeydanagelendepremnedeniylegeçmişolsunziyaretimizigerçekleştirdik. DepremdehayatlarınıkaybedensporcuvetümşehitlerimiziçinAllah'tanrahmet, yaslıailelerinevemilletimizebaşsağlığıvesabırdiledik. KabulleriiçinBüyükelçimize KKTC MOK YönetimKuruluolarakçokteşekkürederiz.” ifadelerineyerverildi.
PAZARTESİ GÜNÜ GAZİMAĞUSA TMK ZİYARET EDİLECEK
KKTC MOK YönetimKurulu, 27 ŞubatPazartesigünüdepremfelaketindeAdıyaman’dakiİsiasOtelenkazındahayatınıkaybedenGazimağusa TMK voleybolcuları, öğretmenlerivevelileriiçinGazimağusa TMK okulunataziyeziyaretindebulunacak.
Yapılacakziyarette KKTC MOK tarafındanGazimağusaTMK’ya “ŞampiyonMeleklerTakımı” konulubirbiranıplaketitakdimedilecek.
 
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