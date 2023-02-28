KKTC MOK Yönetim Kurulu’ndan Mağusa’ya taziye ziyareti

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Yönetim Kurulu, GazimağusaTMK’ya taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette okula anı plaket takdim edilirken, depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nın mezarları ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı. Ardından ise yaslı ailelere taziye ziyaretlerinde bulunuldu

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Yönetim Kurulu, Türkiye’de meydana gelen asrın deprem felaketinde yaşamını yitiren Gazimağusa TMK kafilesi ile ilgili 27 Şubat Pazartesi günü Mağusa’ya taziye ziyaretinde bulundu.

MOK Başkanı Dursun Koç, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ve bireysel üyeler Atilla Mahmutloğlu ile İrfan Yılmaz’dan oluşan KKTC MOK Yönetim Kurulu, ilk olarak Şampiyon Melekler Takımı’nın okulu GazimağusaTMK’yı ziyaret ederek okul idaresine anı plaketi takdim etti.

KKTC MOK Yönetim Kurulu ziyarette, ülkemiz spor camiasına, yaslı ailelere ve deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Daha sonra depremde hayatını kaybeden canlarımızın mezarları ziyaret edilerek dua okundu, çiçek bırakıldı ve ardından ise bazı yaslı aileler ziyaret edilerek acıları paylaşıldı.

KOÇ: BU ACI HEPİMİZİN ACISI, BU YAS HEPİMİZİN YASI

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç taziye ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye’de yaşanan deprem felaketi bizleri derin bir acıya boğmuştur.

Geçtiğimiz yıl Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan bu yıl ise Türkiye şampiyonluğu hedefi ile 3 Şubat’ta yola çıkarak Adıyaman’daki Türkiye Yarı Final Birinciliği voleybol müsabakalarına katılmak için İsiasHotel’e yerleşen 39 kişilik kafilede, 12-14 yaşlarında 25 sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür muavini ve 2 antrenör bulunuyordu.

6 Şubat sabahı meydana gelen depremden sadece 3 velimiz ile 1 müdür yardımcımız kurtulabildi. İsias Otel enkazında kaybettiğimiz 35 canımızın ise tarifsiz acısı içerisindeyiz. Bu acı hepimizin acısı, bu yas hepimizin yası.

Ziyaretimizde deprem felaketinden sağ kurtularak adamıza dönenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunduk, hayatını kaybeden meleklerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar diledik.” ifadelerini kullandı.

ANILARI YAŞATMAK VE ACILARI AŞMAK İÇİN MOK ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAK

Dursun Koç açıklamasının devamında ise Şampiyon Melekler Takımı’nın sonsuza kadar yaşatılması için yapılacak tüm çalışmalara komite olarak destek vereceklerinin altını çizdi.

Bu tarifi zor acının herkesin üzerindeki yıkıcı etkisi olduğunu belirten Koç; “Bu acı yıkım ülkemizin tüm spor camiasını derinden üzmüş ve yaralamıştır. Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu olarak almış olduğumuz karar ile tüm federasyonlarımızın sporcularına, ailelerine, antrenör ve hakemlerine yönelik bir çalışma için girişim başlatmış bulunmaktayız. Yakında bu konu ile ilgili yaptığımız çalışmaları basın ile paylaşacağız” dedi.



