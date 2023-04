KKTC MOK, ülke sporunu yönetenlere tepkili

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, yönetim kurulu adına bir kamuoyu açıklaması yaparak Milli Olimpiyat Komiterilerinin önemine değinerek devlet katkıları noktasında ülke sporunu yönetenlere sert tepki gösterdi.

Koç açıklamasında, KKTC MOK’a 10 yıldır devlet katkısı verilmediğini ayrıca spor federasyonlarına da verilen devlet katkılarının günümüz koşullarında yetersiz olduğunu ifade ederek sporu yönetenleri göreve çağırdı.

Koç, KKTC MOK’un yasal hakkı olan ancak yıllardır federasyonların üye olmadığı gerekçesiyle devlet katkısı verilmediği durumunun ortadan kalktığını ve şu anda komiteye 16 spor federasyonun üye olmasına rağmen sporu yönetenlerin bunu görmezden geldiğini ortaya koydu.

Devlet yetkililerinin her fırsatta sporun öneminden bahsettiğini ancak spora gereken önemin ve ilginin gösterilmediğinden şikayet eden Koç, KKTC MOK ve federasyonlara ayrılması gereken devlet katkısının güncel ekonomik koşullar, döviz kurlarındaki artışlar ve yasal zorunluluklar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Bu noktada yasal haklar hukuksal yollarla da aranacak ve bundan sonra yapılması gerekenlerin takipçisi olunacağı açıklandı.



KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç’un kamuoyu açıklamasının tam metni şu şekilde;

“Milli Olimpiyat komiteleri ülkelerinin spor teşkilatları içerisinde olmazsa olmaz en önemli kuruluşlarıdır. Her ülkenin bir Milli Olimpiyat Komitesi vardır ve dünyanın her ülkesinde en saygın komitelerin başında yer almaktadır.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) tarafından 23 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen Olimpizim Ödül Töreni’ni onurlandıran KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi’nin kürsüden yaptıkları konuşmalarından da dile getirdikleri gibi ülke gençliği ve onların kurum kuruluşları olan MOK ve spor federasyonlarının desteklenmesi, geliştirilmesi ve çağdaşları gibi yarışacakları ortamlar sağlamak için maddi manevi her türlü desteğin fazlasıyla verilmesi gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da aynı görüş ve düşüncede olduklarına yürekten inanıyoruz. Keza Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede ve Sayın Başbakanımızın çeşitli platformlarda yaptıkları konuşmalarda da ülkemizin uluslararası alanda tanınmasını sağlayacak olan en önemli şeyin spor olduğu gerçeğinden hareketle gençlik ve spor alanında önemli yatırımların yapılması gerektiğini defaten dile getirilmiştir.

Son günlerde başta KKTC MOK ve federasyonlarımıza karşı 2023 yılı devlet bütçe katkılarının belirlenmesinde yüksek enflasyon oranlarına ve faaliyetlere bakmaksızın katkı verilmesine ve bunun yanında Milli Olimpiyat Komitemizin tamamen yok sayılarak yasa gereği alması gereken devlet katkısı Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından görüşülmek üzere gündeme bile alınmamış olması, bizleri hayrete düşürmüş ve bu yaklaşımdan ne murat edindiği anlaşılamamıştır.

Bizler sormak istiyoruz;

Hangi amaç, değer ve kriter doğrultusunda böylesi yasadışı ve illegal karar alınmıştır?

KKTC MOK’a 10 yıl devlet katkısı verilmemesine ana neden, Federasyonların MOK’a aktif üye olmayışı gösterilmekteydi, görüyoruz ki an itibarı ile 16 federasyonumuzun KKTC MOK’a aktif üye olduğunu görmemezlikten gelerek, 2023 yılına ait yasal katkı payını aynı görüş ve zihniyetle vermeme gayreti içerisine girilmiştir.

Spor kamuoyumuzun bilmesi gereken şudur ki; KKTC MOK'a verilecek olan katkı paylarına ek olarak, sponsorluklardan ve yıllık aidatlardan toplanan kaynakların tamamı, üst düzey sporcularımızın moral motivasyonlarını yükseltmeye yönelik ödül, malzeme yardımı, altyapı desteği, kurumsallaşma vb. alanlarda kullanılması için yıllık planlamamız yapılmıştır.

Ülkesinde Olimpiyat Komitesi bulunmayan ülkelerin uluslararası herhangi bir spor organizasyonuna üyelik, temas vb. girişimlerden bahsedemeyecekleri bir gerçektir. Bu gerçekleri göz ardı ederek, küçük hesaplarla sorumsuzca davranışlar sergileyerek süreçlerin önünü tıkayarak ülke sporuna verilmekte olan zararın boyutlarının fark edilmesini istiyoruz.

Hükümet edenlerin, her fırsatta ülkemizin tanıtılmasında en önemli aracın spor ve sporcularımız olduğundan bahsetmektedir. Sporcuların başarılarını kendi başarıları gibi kucaklamaktadırlar. Oysa her sporcunun kendi aile bütçesi ve federasyon başkan ve yönetimlerinin özel çabaları ile sağladıkları kaynaklarla elde edilen gelir ile bu başarının sağlandığını onlarda bilmektedirler. Sporcuların başarılarını sahiplendikleri gibi tüm ihtiyaç ve giderlerini de sahiplenmelerini görmek isteriz.

Ülkemizin tanınmamışlığının dezavantajını kırmak ve haklılığımızı uluslararası spor kuruluşları ve mahkemelerinde, mücadele edebilmek için lobi oluşturulması, ekip ve kaynak planlaması gerektiğinin artık göz ardı edilmemesi ve devlet politikası haline dönüştürülmesinin zamanının geldiğini düşünüyoruz, kısır sürtüşmelerin bırakılması ve bu tür ülke gerçeklerimizle yüzleşmemiz gerekmektedir.

Federasyonlarımızın çatıları altında binlerce gencimizin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, elde ettikleri sportif başarılarla ülkemizi tanıtmalarının ülkemiz hesabına sağladığı kazanımların paha biçilmez değerlerde olduğunu yalnızca yöneticiler tarafından değil toplumun tüm kesimleri tarafından kabul edilmektedir.

Spor federasyonlarımızın ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin yıllık faaliyetlerini yürütebilmeleri için hangi fon ve kaynaklardan kaynak sağlanacağının 67/1999 sayılı beden eğitimi ve spor yasamızın 27 ve 28’inci maddelerinde açıkça belirtmiştir. Spor fonunda döviz cinsinden toplanan kaynakların Milli Olimpiyat Komitesi ve federasyonlarımız arasında adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Bunu sağlamak yönetsel açıdan çok zor bir durum olmadığı kanaatindeyiz.

Bugüne kadar düzelmesi umuduyla sabırla beklediğimiz her şeyin daha da kötüye gitmesi bizleri bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakmıştır. KKTC MOK ve federasyonlarımıza ayrılması gereken devlet katkısının güncel ekonomik koşullar, döviz kurlarındaki artışlar ve yasal zorunluluklar dikkate alınarak hassasiyetimizin yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Aksi halde yasal haklarımızı hukuksal yollarla arayacağımızı ve bundan sonra da yapılması gerekenlerin takipçisi olacağımızı saygıyla spor kamuoyumuza duyururuz.”



KKTC MOK Yönetim Kurulu Adına, KKTC MOK Başkanı Dursun KOÇ