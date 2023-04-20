KKTC MOK, tanışma ve rozet takdimi toplantısı yapıldı

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin (MOK) yeni yönetim kurulu ile komite bünyesindeki kurulların tanışma ve rozet takdimi toplantısı dün (18 Nisan Salı) gerçekleşti.

Toplantıya, KKTC MOK’un 26 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulu sonrasında oluşturulan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Uluslararası İlişkiler Kurulu, Sporu Geliştirme ve Yaygınlaştırma Kurulu, Tahkim Kurulu, Dış İlişkiler Komitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi, Organizasyon Komitesi, Eğitim Komitesi ve Sağlık Komitesi ile birlikte, tüm spor federasyoları başkanları ve spor basını katıldı.

Tanışma, görev tebliği ve rozet takdimi için organize edilen yemekli toplantı Lefkoşa Eziç’te gerçekleştirildi.

BAŞKAN DURSUN KOÇ, MOK SÜRECİNİ ANLATTI

Kurul ve komite üyelerinin yanı sıra tüm spor federasyonları başkanları ve spor medyası şeflerinin davet edildiği toplantıda konuşma yapan KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, KKTC MOK'un geçmişten günümüze faaliyetlerinde ve yaşanan süreçleri anlattı.

SPORUN VE SPORCUNUN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Koç konuşmasında, kurumsallaşmanın, lobi oluşturmanın, gençlik ve spora daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizerken, üst düzey sporcuların performanslarını daha üst seviyelere taşıyabilmeleri adına var olan tesislerin iyileştirilmesi ve yenilerinin eklenmesinin, kamp imkanı yaratılmasının ve ödüllendirme gibi motivasyon sağlayıcı faaliyetlerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

SPORA AYRILAN FON SPOR İÇİN VE ADİL KULLANILMALI

Koç, spora ayrılan fonun spor amaçlı ve KKTC MOK ile federasyonlar arasında adil ve Beden Eğitimi ve Spor Yasası'nın öngördüğü şekilde dağıtılması gerektiğine de değinerek en önemlisi konunun devletin spor politikasının temelden hedefe kadar uçtan uca planlanmasının önemine vurgu yaptı. Konuşmanın ardından toplantı, belge ve rozet takdimi ile sona erdi.



