KKTC MOK, Ödül Yönetmeliği’ni hayata geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK), Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na bağlı olarak KKTC MOK Tüzüğü kurallarınca Ödül Yönetmeliği hazırladı.

15 Eylül 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Ödül Yönetmeliği kapsamında, bu yıldan itibaren düzenlenecek olan KKTC MOK Olimpizm Ödülleri’nde ödül almaya hak kazanacak kişiler, KKTC MOK Ödül Yönetmeliği’ne bağlı olarak KKTC MOK Yönetim Kurulu ve Ödül Komitesi tarafından belirlenecektir.

Ödül Yönetmeliği, KKTC MOK Yönetim Kurulu ve hukukçu görüşleri doğrultusunda hazırlanırken yönetmelik Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kuralları ışığında ve ülkemiz şartlarına da bağlı olarak oluşturuldu.

