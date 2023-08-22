KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, Doğukan Ulaç’ın başarısına ortak oldu

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç, bugün (20 Ağustos Pazar) İstanbul’da gerçekleşen 35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda genel klasman birincisi olan Kıbrıslı Türk Milli Yüzücümüz Doğukan Ulaç’ın başarısına ortak oldu.

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç da, TMOK’un davetlisi olarak organizasyona katıldı.

DOĞUKAN’IN BAŞARISINA ORTAK OLDU

77 ülkeden 2600’ü aşkın yüzücünün katıldığı 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında, erkekler genel klasmanda 41 dakika 22 saniyelik derecesi ile Kıbrıslı Türk Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç birinciliğe ulaştı. Doğukan Ulaç bu başarısıyla bu önemli yarışmada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçti.

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç da sporcumuzun tarihi başarısını yerinde takip ederek, Doğukan’a destek oldu ve kutladı.

YARIŞ ÖNCESİ MOTİVASYON

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç yarıştan bir gün önce, 35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılacak olan sporcumuz Doğukan Ulaç ve Antrenörü Emre Seven ile bir araya geldi.

İstanbul Conrad Otel'deki buluşmada konuşan Dursun Koç, “sporcumuzun moral ve motivasyonununun yüksek olduğunu görmek, beni ziyadesiyle mutlu etti. Hedeflerinin Paris olimpiyatlarına katılmak olduğunu ve bunun için çalışacaklarını söylemeleri bizleri ayrıca mutlu etmiştir.” dedi.

TMOK İLE GÖRÜŞME

Dursun Koç İstanbul ziyaretinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener ile de bir araya gelerek görüşme fırsatı buldu. Koç bu konuyla ilgili ise, “Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Prof.Dr. Uğur Erdener ile görüşme fırsatı yakaladık. Uğur başkanımızın yakın ilgisi bizi çok memnun etti. Ülke sporumuzun içinde bulunduğu durum, olimpiyat programlarına dahil olabilme yolu ve yöntemleri konusunda engin tecrübelerini bize aktararak bizlere ışık tuttu. Yakın ilgilerinden dolayı şahsım ve komitemiz adına teşekkürlerimizi ilettik.” açıkamasında bulundu.

KOÇ, DOĞUKAN’I TEBRİK ETTİ

Dursun Koç, sporcumuz Doğukan Ulaç’ın birinci olduğu 35. Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı’nı canlı takip etti. Koç, yarış sonunda yaptığı açıklamada, “Ülke ve millet olarak çok gururlandık. Sporcumuz Duğukan Ulaç’ı, antrenörünü ve bu başarının elde edilmesine emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

DOĞUKAN ULAÇ’TAN DA TEŞEKKÜR

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç da, elde ettiği bu başarıda yanında olan KKTC MOK Başkanı Dursun Koç’a teşekkür etti. Doğukan, “Herşey için çok teşekkür ederim. Başkanımıza ayrı teşekkür ederim gelip bu organizasyonda yanımda olması beni çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

