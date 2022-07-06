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KKTC Fenerbahçeliler Derneği KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etti

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin TatarKKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, asbaşkan Cengiz Gülmez ve genel sekreter Ahmet Bayram Sefer’i kabul ederek bir süre görüştü.
Kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı TatarKKTC’nin imkânları dâhilinde takımlara kamp olanağı sağlanabileceğini dile getirdi…Cumhurbaşkanı Tatar, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün en güzide futbol kulüplerinden biri olduğunu ifade ederek yeni sezonun, Türk futbolu adına hayırlı olmasını temenni etti.
“Fenerbahçe gibi büyük bir takımın maçlarının, KKTC’den de takip ediliyor olması, gençlere sporu ve özellikle futbolu sevme olanağı sağlamaktadır…Gençlerimizin kendi kendini geliştirmesine, sporun büyük bir katkısı vardır…Sizin ve yönetiminizin yaptığı katkıları takdir ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı TatarKKTC Fenerbahçeliler Derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.
 
 

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Etiketler; #KKTC #Ersin Tatar #Tatar #Fenerbahçeliler
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