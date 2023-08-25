KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Kıbrıs İlim Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Kıbrıs İlim Üniversitesi ile yaptığı dernek üyeleri, eş ve çocuklarına yönelik Yüksek Lisans ve Doktora programlarına istinaden ℅50 indirim yapılması hususunda iş birliği protokolü imzaladı.



