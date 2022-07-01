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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, İbrahim Yavuz’u Havaalanı’nda karşıladı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından İbrahim Yavuz’u Havalimanında karşıladı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, İbrahim Yavuz’u Havaalanı’nda karşıladı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 2-1’le geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kaptanlarından Kıbrıslı Türk sporcu İbrahim Yavuz'u dün sabah Havalimanı'nda karşıladı.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği “Takımımızın kazandığı bu şampiyonluk ve bunun bir parçası olan dernek üyemiz İbrahim,  gururumuzu ve  sevincimizi iki kat artırmıştır. Kendisi özelinde tüm takımımızı bir kez daha tebrik eder,önümüzdeki sezonlarda da başarılarını katlayarak artırmalarını temenni ederiz.”
 
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