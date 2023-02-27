Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü’ne KTFF’de katkı koyacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kupanın kura çekimi öncesinde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada, futbol ailesi olarak Türkiye’de kurulacak Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü organizasyonu içerisinde olduklarını aktardı. Futbol ailesi olarak iyi bir katkı yapacaklarını söyleyen Sertoğlu, “Çarşamba akşamı bir program olacakmış. Orada söyleriz. Bir havuz oluşturduk. Kulüplerimiz, başkanlarımız, biz kendimiz, hakemlerimiz, herkes gönlünden ne koptuysa verdi. Rakam söylemeyeceğim ama havuza en ciddi katkıyı Bayar Piskobulu başkan yaptı. Onun da hakkını yemek olmaz. Birçoğunu kendi cebinden, bir miktarını da kendi arkadaşlarından oluşturdu. Futbol ailesi olarak elimizi taşın altına her zaman koyduk, bu sosyal sorumluluk projesinde de yine en önde gitmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.



