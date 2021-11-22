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Kempoculara moral yemeği

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Kempo Milli Takımına Ukrayna ve Antalya’da elde ettikleri başarılardan dolayı dayanışma yemeği verildi

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Kempoculara moral yemeği
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Kempo Savunma Sporları Federasyonu, uluslararası müsabakalarda yarışan ve derece alan sporculara ve antrenörlere bir yemek organize ederek teşekkür etti.
İskale Belediyesi tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Spor Koordinatörü Sertaç Bozatlı, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri ve federasyon yönetim kurulu ile davetliler katıldı.
 

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Etiketler; #Kempo
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