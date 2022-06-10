Kempocular Hüseyin Merthan Çakırlı anısına yarışacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına7 kulüpten 80 sporcu katılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası 19 Haziran Pazar günü yapılıyor. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına Güzelyurt Bulut Spor Derneği, Cypruss Lions Spor Derneği, Hilal Akademi Spor Derneği, Aziz Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği’nden oluşan 7 kulübün 80 sporcusu katılacak.

5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILACAK

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Gramppling Kempo, Kempo Kata, Selfdefence Kempo branşlarında yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başlayacak.

Anısını Yaşatmaya Çalışıyoruz

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, ikinci kez düzenleyecekleri merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına 2022 yılı üyeliğini yatıran 7 üye Kulübün lisanslı olan sporcular yarışmaya katılacağı, İskele’den 2, Gazimağusa’dan 1, Lefkoşa’dan 3, Güzelyurt’dan ise 1 olmak üzere toplamda 7 kulübün katılacağını belirtti. Şampiyona hazırlıklarının tamalandığını belirten başkan Mehmet İngeç, sabah saat 08:00 de başlayacak müsabakların öğleden sonra saat 15:00 de tamalanacağını belirtti. Şampiyona sonrası düzenlenecek olan ödül töreninde ödüllerin verileceğini belirten Mehmet İngenç, tüm spor severleri müsabakalara davet etti.

Türkiye Kempo Şampiyonası

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Kempo dünya şampiyonasına katıyor. 24-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul Esenler Ahmet Öcalan Spor Kompleksinde yapılacak olan Türkiye Kempo dünya şampiyonasına Kempo Savunma Sporları Federasyonu 10 sporcuyla katılıyor.

(WFMC)

Dünyada birçok ülkenin üyesi olduğu Dünya Karma Savunma Sporları Federasyonuna (WFMC) üye olan KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu ülkemizi bu platforumda tanıtmaya devam ediyor. WFMC Başkanı Wayne Edwards, düzenleyecekleri müsabakalarda KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu olarak ülkemiz adına katılım yapıyor.

