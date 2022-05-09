Kempo Milli Takım Tunus’ta

Tunus’un Hammamet şehrinde 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 18.İKF Kempo Dünya Şampiyonasına katılacak olan Kempo milli takım kafilesini hava limanında Tunus Federasyon yetkilileri tarafından karşılandı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Tunus’da gerçekleştirilecek olan 18.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo dünya şampiyonasına katılmak için Tunus’a gitti. 9-15 Mayıs tarihleri arasında Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilen 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılacak olan Kempo milli takım kafilesini hava limanında Tunus Federasyon yetkilileri tarafından karşılandı.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilen 18.İKF Kempo Dünya Şampiyonasında milli sporcularımız antrenör ve takım kaptanı Mustafa Bürüncük 65 kg ful Kempo disiplininde, Büşra Turan 16 yaş bayanlar 65 kg semi Kempo disiplininde, Muhammet Ege Öztürk 16 yaş erkekler 69 kg semi Kempo disiplininde yarışıyor.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo Milli takımı Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilen 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına yaklaşık 60 ülkeden 350 sporcu katıldı. Akşam yapılacak sporcu tartıların ardından 2022 Kempo Dünya şampiyonasına direktörler toplantısı, hakem semineri ve sporcu eşleşmeleriyle devam edilecek.

