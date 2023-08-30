Kempo 30 Ağustos Zafer Kupası Şampiyonası gerçekleşti

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde “iki Devlet tek Millet” 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası şampiyonası yapıldı. İskele Long Beach sahilinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası şampiyonasına 6 üye kulüpten 95 sporcu katılırken, şampiyonada ferdi müsabakalar yapıldı. Şampiyona alt minik, gençler, üst gençler, büyükler kızlar, erkeklerin katıldığı şampiyona İskele Long Beach sahilinde başlayan şampiyonada açılış seromonisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir, Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, başkan yardımcısı Uğur Ramazanoğlu, Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, başkan yardımcısı İsmail Ekici, Asbaşkan Şahin Sekmen, Kempo İstanbul İl başkanı Hamdi Kasal, İskele Belediye meclis üyesi Sefa Kurukafa, Afik Group Şirketler müdür yardımcısı Özkan Karağaç katıldı. 5 Branşta yarışmalar Yapıldı Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası KKTC şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Kempo Kata, Grappling Kempo, Sabmission Kempo branşları olmak üzere 5 branşta yarışmalar yapıldı. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapatığı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başladı. Seminer Yapıldı “İki Devlet Tek Millet” 30 Ağustos Zafer kupası şampiyonası öncesinde Lovel Center Hotel’de antrenör, hakem eğitim gelişim semineri yapıldı. Seminer Türkiye Kempo Federasyon başkan yardımcısı İsmail Ekici, Kempo İstanbul İl başkanı Hamdi Kasal tarafından antrenör hakem gelişim seminerinde verilen eğitimi başkan Mehmet İngenç yerinde takip etti. Teşekkür Plaketleri Verildi “İki Devlet Tek Millet” 30 Ağustos Zafer kupası şampiyonasına katkı koyanlara teşekkür plaketleri Kempo Savunma Sporları başkanı Mehmet İngenç, Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkan vekili İsmail Ekici, İstanbul Kempo İstanbul İl başkanı Hamdi Kasal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na, başkan yardımcısı Uğur Ramazanoğlu, Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, başkan yardımcısı İsmail Ekici, başkanı Şahin Sekmen’e plaketler taktim edildi. Ödül Töreni “iki Devlet tek Millet” 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası sıralaması şöyle:

1. Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu

2. Mağusa İhtisas Spor Derneği

3. Cyprus Bull Lions Spor Derneği

4. Ingenç Akademi Spor Derneği

5. Bulut Spor Derneği

