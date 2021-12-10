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Kemer yolunda önünde engel kalmadı

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Metin Turunç, 8 Aralık akşamı çıktığı boks müsabakasından yine nakavt ile galip ayrılırken 20 Aralık’ta Avrupa Şampiyonluğu kemer maçına çıkma hakkı elde etti

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Kemer yolunda önünde engel kalmadı
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Milli boksör Metin Turunç, 8 Aralık akşamı çıktığı boks müsabakasından yine galip ayrılırken 20 Aralık’ta Avrupa Şampiyonluğu kemer maçına çıkma hakkı elde etti.
Uzun ve yorucu bir sürecin içinde çok iyi bir seri yakalayıp başarılarının üstüne başarı ekleyen Milli Boksör Metin Turunç, 8 Aralık’ta çıktığı maçı da kazanarak son maça hazırlanmaya başladı.
Ukrayna’da Çarşamba günü çıktığı maçı nakavt ile kazanan Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, adaya döndü. Çarşamba günü çıktığı maçı kazanan Milli Boksör Metin Turunç aldığı galibiyet sonrasında, artık son maça hazırlanmaya başladı. 20 Aralık tarihinde Ukrayna, Kiev’de çıkacağı Avrupa Şampiyonluk maçını kazanması halinde ülkeye kemer getirecek olan Turunç, sürecin en zor kısmına geldiğini söyledi.
Adaya gelişinde açıklama yapan Metin Turunç, Çarşamba akşamı maç öncesinde rakibinin kendisine alaycı tavırlarının olduğuna dikkat çekerek, o tavırların kendisini maça daha fazla motive ettiğini belirtti.
Artık önünde sadece tek bir maç olduğunu belirten Turunç, son maçı da kazanarak ülkeye Avrupa Şampiyonu olarak dönüp ülkesine kemeri getirmek istediğini sözlerine ekledi.
 
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