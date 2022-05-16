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Jokey Kulübü hipodrom için Türkiye’den destek istedi

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Kıbrıs Jokey Kulübü Başkanı Bülent Kutay, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşmesinde hipodrom yapımının etap etap bitirilmesi üzerinde duruldu

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Jokey Kulübü hipodrom için Türkiye’den destek istedi
Kıbrıs Jokey Kulübü Başkanı Bülent Kutay ve Yönetim Kurulu üyeleri Günel Yücener ile Ersoy Aner, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüştü. 
Jokey Kulübü’nden verilen bilgiye göre Türkiye Jokey Kulübü’nün İstanbul’daki Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede  KKTC’de atçılığın geliştirilmesine yönelik projeler ve hipodrom yapımının etap etap bitirilmesi üzerinde duruldu.
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, KKTC’nin kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtirken, Jokey Kulübü Başkanı Bülent Kutay ise “Atçılığın geliştirilmesi, hipodromun etap etap inşa edilmesi için kalınan yerden devam etmeye kararlıyız. Türkiye Jokey Kulübü bizim için kardeşten ötedir ve olumlu desteklerini her zaman aldık, almaya devam edeceğiz. Yeni hükümetimizle temaslarımız olacak. Atçılığın bir devlet politikası olması için gerekeni yapacağız.” ifadelerini kullandı.
 
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