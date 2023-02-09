İskele Trabzonspor Kulübü, depremzedelere desteğe devam ediyor

İktisatbankası BTM Birinci Lig kulüplerinden Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor Kulübü, Türkiye’de meydana gelen depremden etkilenen depremzedelere katkıda bulundu. Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor Kulübü başkanı Tayfun Köksal ve yöneticiler, kulüpte bulunan 70 kasa suyu depremde ihtiyacı olan vatandaşlara yardım olarak göndererek, ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştılar.
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