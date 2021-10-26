Hedefte İskele Kupası vardı

Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupa müsabakaları Lefke Poligonunda ve Dr. Fazıl Küçük Poligonunda eşzamanlı olarak gerçekleştirildi

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan plak atışları Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupa müsabakaları 23 – 24 Ekim 2021 tarihlerinde eşzamanlı olarak farklı iki poligonda gerçekleşti.

Skeet, Lefke’de yer alan Lefke Poligonunda ve Trap ise Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda düzenlendi. Tüm katılımcı atıcı sporcuların başarılı atışlar yaptığı müsabakalara katılım gösteren kulüpler; Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, Lefke, Maraş, Cihangir, Türkmenköy, Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri oldu.

Ferdi atıcı sporcular İskele Kupasının tamamlanması ile Trap-Skeet atıcı sporcularının 2021 yılı içindeki son en iyi 3 müsabaka puanı birleştirilerek 2021 yılı Olimpik Trap ve Olimpik Skeetbraşlarındaki en başarılı atıcılar belirlenecek.

Müsabakalar, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde düzenlendi.

