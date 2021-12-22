Hedef, çocukları mutlu etmek

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde desteğe ihtiyacı olan çocuklarımıza kıyafet desteğinde bulunmak için yardım kampanyası başlatılırken, kampanyaya verilen destekler şeffaf bir şekilde paylaşılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde desteğe ihtiyacı olan çocuklarımıza kıyafet desteğinde bulunulacak.

KKTC Cimnastik Federasyonundan başlatılan kampanya ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızınyeni yıla mutlu girebilmeleri için onlara kıyafet desteğinde bulunacağız. Onlara kıyafet alarak, mutlu olmalarını hedeflemekteyiz.

Karınca kararınca destek olmak isteyenler lütfen KKTC Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği bizlere ulaşsınlar. Geçmiş dönemde yaptığımız gibi elde edilen gelir ve verilen destekler şeffaf bir şekilde yine sizlerle paylaşacağız.

Bu zor süreci hep birlikte bir birimize destek olarak atlatacağımızdan eminiz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz.”

