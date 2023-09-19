Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası başlıyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası bugün başlıyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası İbrahim Özsoy tarafından organize ediliyor.

Bu yıl 13.’sü gerçekleştirilecek olan turnuva Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşecek.



Turnuvada ilk hafta programı şöyle:

19 Eylül Salı (B Grubu)

18:00 Merkezi Cezaevi - Din İşleri Müşavirliği

19:00 Milli Piyangolar - Sosyal Sigortalar

20:00 İlköğretim Öğretmenler - Sivil Savunma



20 Eylül Çarşamba (A Grubu)

19:00 Devlet Hastanesi - Gümrük Dairesi

20:00 Din İşleri Başkanlığı - Orta Eğitim Öğretmenleri

Vergi Dairesi - BAY + 3 puan