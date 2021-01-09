Hakemler tedbiri elden bırakmadılar

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonunun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası erkekler kategorisinde yarı final maçları oynandı.

Haspolat’taki CIU Arena’da oynanan maçlar öncesinde PCR testleri yapılan 10 hakem yarı final ilk maçlarında görev yaptılar. PCR testleri negatif olan hakemler buna rağmen maske kuralına uygun olarak maçlarda görev yaparak, tedbiri elden bırakmadılar.

