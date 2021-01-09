banner583
banner590
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
11 0
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
22 0
 
Daha kötülerine de hazır olalım
Daha kötülerine de hazır olalım
167 0
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
50 0
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
32 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
36 0
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
253 0
banner529
banner570

Hakemler tedbiri elden bırakmadılar

banner476

Hakemler tedbiri elden bırakmadılar
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonunun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası erkekler kategorisinde yarı final maçları oynandı.
Haspolat’taki CIU Arena’da oynanan maçlar öncesinde PCR testleri yapılan 10 hakem yarı final ilk maçlarında görev yaptılar. PCR testleri negatif olan hakemler buna rağmen maske kuralına uygun olarak maçlarda görev yaparak, tedbiri elden bırakmadılar.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.