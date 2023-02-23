Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı

Inter'in RomeluLukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.
Bu arada, CorrieredelloSport gazetesi, maçtaki performansından ötürü Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e hem saha içinde hem saha dışında lideri olmaya devam ettiğini yazdı.
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