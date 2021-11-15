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Gururumuz: Meryem Arslan

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Gururumuz: Meryem Arslan
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13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da Türkiye MMA Federasyonu sponsorluğunda gerçekleştirilen T1 Global MMA Fighting League Şampiyonasında Aziz Spor Derneği sporcusu Meryem Arslan rakiplerini eleyerek Birincilik madalyası almaya hak kazandı
 
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