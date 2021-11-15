Gururumuz: Meryem Arslan

13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da Türkiye MMA Federasyonu sponsorluğunda gerçekleştirilen T1 Global MMA Fighting League Şampiyonasında Aziz Spor Derneği sporcusu Meryem Arslan rakiplerini eleyerek Birincilik madalyası almaya hak kazandı
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